Flamenco la libertà e la passione | Inizi carbonari ora piace ai bimbi

Basta la parola flamenco per richiamare a sé il pubblico che ne sente e ne ama condividere il respiro potente, l’anima vera, il colore autentico. Il Piccolo Teatro ospita ora la 18esima edizione del Milano Flamenco Festival con tre spettacoli di alta qualità, dal 16 al 20, e con nomi che rappresentano l’oggi dell’arte flamenca sotto il titolo generale di “ Sin Límites ”, che non ha bisogno di traduzioni. Maria Rosaria Mottola, che dirige l’evento, è un’attenta investigatrice del campo e commenta il programma, in prima nazionale, con il suo abituale entusiasmo. Scorrendo le proposte di questa edizione, spicca la parola coreografia; in che senso, essendo il flamenco un’arte popolare spontanea? "Il flamenco nasce libero e spontaneo, individuale, ma una volta entrato in teatro, prende forme coreografate, di gruppo; nel festival coesistono tutti e due i generi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it