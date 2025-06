Fiumicino la rete solidale che sostiene le famiglie con malati cronici

A Fiumicino, la rete solidale si mobilita per offrire un sostegno concreto alle famiglie con malati cronici, garantendo assistenza e risorse essenziali per migliorare la qualità della vita. Questa iniziativa rappresenta un impegno tangibile del Comune nel creare una comunità più inclusiva e solidale, dove nessuno si sente solo di fronte alle sfide della malattia. Perché insieme, possiamo fare la differenza e costruire un futuro più speranzoso per tutti.

Fiumicino, 14 giugno 2025- Affrontare una malattia cronica, rara o invalidante è una sfida che coinvolge ogni aspetto della vita quotidiana. A Fiumicino, il Comune ha previsto una serie di misure mirate per sostenere le persone affette da patologie complesse e i loro familiari, attraverso contributi economici e servizi socioassistenziali. Un’attenzione concreta verso le fasce più fragili della popolazione, che trova applicazione attraverso atti amministrativi specifici. Tra le patologie esplicitamente indicate rientra la Sclerosi Laterale Amiotrofica, per la quale l’Amministrazione ha attivato un contributo mensile destinato all’assistenza domiciliare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

