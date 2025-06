Firenze Riccardo Azzurri e la grande festa per celebrare 26 anni di attività nella musicoterapia

Firenze si prepara a vivere un pomeriggio indimenticabile: Riccardo Azzurri celebra 26 anni di impegno nella musicoterapia con una festa speciale a Villa Gisella. Un'occasione unica per ascoltare musica, condividere emozioni e rendere omaggio a un percorso che ha portato benessere e speranza. Il 19 giugno, alle 15:30, un evento da non perdere. La festa continua...

Firenze, 15 giugno 2025 – Una grande festa per festeggiare i 26 anni di impegno del cantautore fiorentino Riccardo Azzurri. L'appuntamento è il 19 giugno dalle 15,30 a Villa Gisella. "Ho organizzato un pomeriggio per festeggiare i miei 26 anni di attività di musicoterapia presso Villa Gisella in Largo Caruso 1 - spiega Azzurri -. A Firenze e sarà un pomeriggio che trascorrerò insieme a Sergio Forconi, Rossella Mugnai, Luca Corsi e Marco Bucci al pianoforte. Io canterò due miei brani, Sergio Forconi declamerà poesie, mentre Rossella Mugnai e Luca Corsi ci allieteranno con la comicità fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it