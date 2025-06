Firenze bimbo di 10 anni scompare mentre fa il bagno al lago | trovato senza vita

Tragedia sconvolgente nel Mugello, Firenze: un bambino di 10 anni, scomparso mentre faceva il bagno al lago di Bilancino, non è stato più ritrovato vivo. La comunità si stringe nel dolore, mentre i soccorritori continuano le ricerche disperate per portare a casa il piccolo. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione in luoghi di svago e relax. La speranza, però, non si arrende, e l’intera zona si mobilita in suo ricordo.

Tragedia nel lago di Bilancino, nel Mugello in provincia di Firenze: un bambino di 10 anni è scomparso mentre stava facendo il bagno nei pressi della spiaggia della Cavallina ed è stato trovato senza vita dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. L’allarme era stato dato nel pomeriggio, l’intervento dei Vigili del Fuoco è iniziato intorno alle 17 con immersioni, ricerche a terra nella vegetazione intorno all’ultimo punto di avvistamento e anche il sorvolo di un elicottero. Ma purtroppo il bimbo è stato individuato e recuperato morto sul fondo del lago. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze, bimbo di 10 anni scompare mentre fa il bagno al lago: trovato senza vita

