firenze basketball academy under 17 sfiora il titolo alle finali nazionali

Una settimana indimenticabile per la Firenze Basketball Academy Under 17, che ha sfiorato il titolo alle Finali Nazionali a Battipaglia. Dopo un percorso impeccabile nel girone e vittorie emozionanti contro squadre di alto livello, le giovani gigliate hanno dimostrato cuore e talento, arrivando all’atto conclusivo contro la favorita Reyer Venezia. Un risultato che testimonia il grande valore del settore giovanile fiorentino e lascia aperto il sogno di un futuro roseo nel basket nazionale.

Settimana da sogno quella vissuta dalle Under 17 targate Firenze Basketball Academy alle Finali Nazionali di categoria andate in scena a Battipaglia. Dopo il percorso netto nel girone eliminatorio le gigliate battono ai quarti la corazzata Costamasnaga per 73-68, in semifinale Frascati delle torri Toyounon e Pysmennyk per 62-57 arrivando per la prima volta nella storia del basket fiorentino all’atto conclusivo contro la favorita Reyer Venezia, forte dei suoi 150 anni di storia e dei 26 titoli giovanili gia vinti. Le ragazze mettono in scena l’ennesima sinfonia, passata l’emozione dei primi minuti giocano senza timori reverenziali, guidano per quasi tutta la partita a tratti dominandola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net