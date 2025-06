Firenze Alessandro Andreini chiude il ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza

Firenze si prepara ad accogliere l’ultimo emozionante capitolo del ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza, guidato dall’ispirato Alessandro Andreini. Con il suo appuntamento intitolato “Un pellegrinaggio al centro del cuore”, il 17 giugno presso l’Antica Canonica di San Giovanni, ci invita a riflettere sul progetto di vita della Certosa in un momento di grande spiritualità legato al Giubileo. Un’occasione unica da non perdere per rinvigorire il proprio cammino interiore.

Firenze, 14 giugno 2025 - Sarà Alessandro Andreini a condurre il settimo e ultimo appuntamento del ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza, dal titolo “Un pellegrinaggio al centro del cuore”. Rileggendo il progetto di vita della Certosa, che si terrà il prossimo 17 giugno, dalle ore 17, presso l’Antica Canonica di San Giovanni (piazza San Giovanni 7, Firenze) con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In occasione del Giubileo, indetto per quest’anno 2025 da Papa Francesco e da lui titolato Pellegrini di speranza, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha inteso accompagnare l’accadimento con due iniziative, entrambe a cura di Antonio Natali, un ciclo d’incontri e una pubblicazione “I Luoghi della Speranza”, Viatico per il pellegrino che aspira a segnalare i molti luoghi in cui a Firenze fin da tempi remoti s’esercitavano pratiche d’accoglienza e di carità, coerenti coi principi cristiani della generosità e dell’assistenza ai bisognosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Alessandro Andreini chiude il ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza

In questa notizia si parla di: pellegrini - firenze - speranza - alessandro

Opera di Santa Maria del Fiore. Ezio Bosso · Hopes. Il Giubileo cristiano: le origini”: domani alle 17:00 sarà Isabella Gagliardi a condurre il sesto appuntamento del ciclo di conferenze "Pellegrini di Speranza", nell'Antica Canonica di San Giovanni (Piazza Sa Vai su Facebook

Firenze, Alessandro Andreini chiude il ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza; UN PELLEGRINAGGIO AL CENTRO DEL CUORE - LA CERTOSA DI FIRENZE - Ultimo appuntamento del ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza; Pavimento del Duomo di Siena: per la prima volta visibile la tarsia della Speranza di Alessandro Franchi.

Firenze, Alessandro Andreini chiude il ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza - Sarà Alessandro Andreini a condurre il settimo e ultimo appuntamento del ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza, dal titolo “Un pellegrinaggio al centro del cuore”. Si legge su lanazione.it