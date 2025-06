Firenze | a Pitti Immagine Uomo 108 Filippo Forte dei Marmi protagonista

Firenze si prepara ad accogliere la 108ª edizione di Pitti Immagine Uomo, un evento imperdibile nel calendario della moda internazionale. Tra le star della passerella, il protagonista Filippo Forte dei Marmi e l’imprenditore Filippo Di Bartola, ambasciatore del gusto Made in Versilia. La tradizione culinaria locale sarà al centro dell’attenzione, portando in scena prelibatezze come l’acciuga e le zucchine ripiene, simboli di un’eccellenza gastronomica che conquista il mondo. Un vero festival di stile e sapori, dove l’alta moda incontra il gusto autentico

Ci sarà anche l’imprenditore Made in Versilia Filippo Di Bartola a Pitti Immagine Uomo 108 (a Firenze) dal 17 al 20 giugno 2025. La tradizione della cucina locale sarà protagonista in una vetrina mondiale. Sfileranno nella passerella del food anche la celebre acciuga e le deliziose zucchine ripiene, davvero molto gettonate nei super party in villa a Forte dei Marmi. IL GUSTO DI ALTO LIVELLO A PITTI IMMAGINE UOMO 108 DAL 17 AL 20 GIUGNO 2025 (FIRENZE). Fashion&food in un connubio ormai inscindibile. Sfila anche il gusto di alto livello a Pitti Immagine Uomo 108, in programma dal 17 al 20 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Firenze: a Pitti Immagine Uomo 108 Filippo Forte dei Marmi protagonista

In questa notizia si parla di: firenze - pitti - immagine - uomo

Pitti Uomo 2025 a Firenze: tutte le novità dell’edizione 108 dal 17 al 20 giugno - Dal 17 al 20 giugno 2025, Firenze diventa la capitale della moda maschile con Pitti Uomo 108. Oltre 730 brand, di cui il 43% internazionali, presenteranno le collezioni primavera/estate 2026.

? Pitti Immagine torna alla Fortezza da Basso: dal 17 giugno al via con Uomo, il 25 Bimbo e Filati chiude il 1° luglio. Attenzione ai provvedimenti di mobilità Maggiori info: https://comune.firenze.it/novita/notizie/pitti-immagine-alla-fortezza-da-basso-dal-17-g Vai su X

Pitti Immagine torna alla Fortezza da Basso: dal 17 giugno al via con Uomo, il 25 Bimbo e Filati chiude il 1° luglio. Attenzione ai provvedimenti di mobilità, per consentire l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio degli stand delle manifestazioni. Si tratt Vai su Facebook

Filippo a Pitti Uomo. Sfila la verace acciuga; Pitti Immagine Uomo a Firenze dal 17 al 20 giugno 2025; Pitti Immagine Uomo a Firenze dal 17 al 20 giugno 2025.

Filippo a Pitti Uomo. Sfila la verace acciuga

msn.com scrive: Sfila anche il gusto di alto livello a Pitti Immagine Uomo 108, in programma dal 17 al 20 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze.