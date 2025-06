Fiorentina-Pioli si fa ma solo dal 3 luglio | per 3 milioni di motivi deve restare ancora in Arabia

Fiorentina e Pioli, un connubio che si fa attendere: il tecnico, ancora impegnato in Arabia Saudita, tornerà solo dal 3 luglio con un ingaggio di 3 milioni di euro. Perché questa lunga permanenza? Restare a Riad almeno 183 giorni nel 2025 permette a Pioli di essere residente fiscale lì, evitando imposte sul contratto con l’Al Nassr. Ma cosa significa per il suo futuro in Viola?

L'allenatore, che per la Viola si è tagliato lo stipendio, è obbligato a rimanere a Riad almeno 183 giorni nel 2025: così risulterà residente lì e non verserà imposte sull'ingaggio riconosciuto dall'Al Nassr. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina-Pioli si fa, ma solo dal 3 luglio: per 3 milioni di motivi deve restare ancora in Arabia

In questa notizia si parla di: fiorentina - pioli - luglio - milioni

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - Fiorentina e Stefano Pioli sono pronti a riabbracciarsi: una bozza d’intesa lascia presagire un ritorno imminente, con contratto e stipendio già stabiliti.

?In attesa di accogliere ufficialmente Pioli (agli inizi di luglio quando il tecnico si sarà svincolato dall’Al Nassr) la Fiorentina comincia a fissare i primi obiettivi dell’estate. Nei vari confronti avviati con l’allenatore sono stati affrontati i primi nodi del mercato, risc Vai su Facebook

Fiorentina-Pioli si fa, ma solo dal 3 luglio: per 3 milioni di motivi deve restare ancora in Arabia; Gazzetta: “Pioli-Fiorentina? Arriverà il 3 luglio. Il motivo sono i 3 milioni che dovrebbe versare allo Stato”; Pioli promesso sposo della Fiorentina. In Italia dal 3 luglio.

Fiorentina-Pioli si fa, ma solo dal 3 luglio: per 3 milioni di motivi deve restare ancora in Arabia - L'allenatore, che per la Viola si è tagliato lo stipendio, è obbligato a rimanere a Riad almeno 183 giorni nel 2025: così risulterà residente lì e non verserà imposte sull'ingaggio riconosciuto dall'A ... Segnala gazzetta.it