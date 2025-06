Fiorentina Dzeko o Immobile in attacco per Pioli Aspettando la conferma di Kean

Mentre la Fiorentina attende di ufficializzare Kean, il calciomercato si infiamma con due grandi nomi del passato della Serie A: Edin Dzeko e Ciro Immobile. Entrambi potrebbero rafforzare l’attacco viola, con Dzeko libero a parametro zero e Immobile ancora vincolato con il suo attuale club. La scelta tra esperienza e leadership si fa sempre più interessante, e i tifosi sognano già in grande per la prossima stagione.

FIRENZE – Guarda all’attacco, e alla Turchia, il calciomercato della Fiorentina. Che, nell’attesa di ufficializzare la conferma di Kean guarda a due grandi nomi già in serie A nel passato: si tratta Edin Dzeko, ex Inter e Roma, del Fenerbahce e Ciro Immobile, bandiera del passato della Lazio, del Besiktas. Il primo sarebbe svincolato, a parametro zero, per scadenza del contratto. Il secondo, invece, ha ancora un anno di vincolo con la formazione turca. Qui il problema sarebbe quello dell’ingaggio, superiore ai 6 milioni di euro. Entro il 24 giugno la società viola ha anche la discussione dei riscatti di Albert Gudmundsson con il Genoa e di Danilo Cataldi con la Lazio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

