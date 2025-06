finti i carabinieri e il furto raggirato un uomo di 80 anni

A Vigevano, un’anziana di 80 anni è stata vittima di una truffa messa in atto da due falsi carabinieri, che hanno approfittato della sua fiducia per svaligiare la sua casa. Questo episodio inquietante sottolinea ancora una volta l’importanza di rimanere vigili e diffidare da chi si presenta senza divisa autentica. Ricorda: la sicurezza è una bussola fondamentale, anche nelle situazioni più insospettabili.

Due finti carabinieri, intervenuti per un furto che non c’era ancora stato. Una truffa andata in scena a Vigevano. In casa da sola un’ottantenne che non ha avuto sospetti quando s’è trovata alla porta i due impostori in abiti civili che si sono qualificati come carabinieri, esibendo tesserini finti. In modo convincente le hanno spiegato che stavano facendo controlli per furti commessi nella zona, chiedendole di verificare se non le mancava nulla. Preoccupata all’idea di essere stata derubata, la donna ha preso tutti i suoi gioielli d’oro e li ha portati sul tavolo della cucina. I due impostori li hanno presi e sono fuggiti prima che sul posto potessero intervenire i veri carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it