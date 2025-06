Fin’ora avevano scherzato è uno dei commenti sui fatti di guerra esplosi a Est 

Finora avevano scherzato, minimizzando la portata dei conflitti a est, ma i recenti eventi hanno svelato una realtà ben diversa. Quello che prima sembrava un semplice confronto tra fazioni, ora emerge come un mosaico complesso di tensioni geopolitiche e interessi strategici. Chi aveva negato o sottovalutato le vere radici di questa escalation dovrà ora fare ammenda, poiché è chiaro che queste questioni sono generate da forze molto più profonde e articolate.

