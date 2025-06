Fine di una disavventura L’arcivescovo torna a Pisa Era rimasto bloccato in Giordania

Dopo giorni di incertezza e attese, l’arcivescovo di Pisa, monsignor Saverio Cannistrà, torna finalmente a casa. Rimasto bloccato in Giordania durante un pellegrinaggio in Terra Santa, il suo viaggio si era interrotto bruscamente a causa delle tensioni nella regione. Ora, con il cuore sollevato, si prepara a riabbracciare la sua comunità, portando con sé una testimonianza di resilienza e fede. La sua storia ci ricorda che anche nelle avversità, la speranza può trionfare.

Pisa, 15 giugno 2025 – Dovrebbe fare ritorno oggi pomeriggio in Italia l’arcivescovo di Pisa, monsignor Saverio Cannistrà, rimasto bloccato in Giordania insieme a una delegazione di vescovi toscani guidata dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana. Il gruppo si trovava in pellegrinaggio in Terra Santa, ma è stato costretto ad abbandonare la Città Vecchia di Gerusalemme a causa delle tensioni esplose nella notte tra giovedì e venerdì tra Israele e Iran. Cannistrà dovrebbe imbarcarsi nel pomeriggio su un volo in partenza dall’aeroporto internazionale Regina Alia di Amman nel pomeriggio con destinazione Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fine di una disavventura. L’arcivescovo torna a Pisa. Era rimasto bloccato in Giordania

In questa notizia si parla di: pisa - arcivescovo - rimasto - bloccato

Arcivescovo di Pisa bloccato in Terra Santa, vescovi toscani in fuga verso Amman - In un clima di crescente tensione, l'arcivescovo di Pisa, Saverio Cannistrà, e i vescovi toscani sono rimasti bloccati tra Israele e Giordania durante un pellegrinaggio in Terra Santa.

Per l’attacco di Israele all’Iran. Dalla Terra Santa in Giordania. Pellegrinaggio suspence di Giulietti.

Arcivescovo di Pisa bloccato in Terra Santa, vescovi toscani in fuga verso Amman

Secondo msn.com: Cannistrà: “Siamo viaggiatori pazienti, situazione qua instabile e imprevedibile” ...