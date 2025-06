Finanza sostenibile | l’impatto della CSRD sulle piccole imprese

La finanza sostenibile sta rivoluzionando il modo in cui le imprese operano, con un’attenzione crescente alla responsabilità ambientale e sociale. La recente Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rappresenta una svolta, imponendo a migliaia di piccole e grandi aziende di rendicontare con precisione il loro impatto sostenibile. Un passo fondamentale per trasformare il settore finanziario e promuovere un futuro più verde, equo e trasparente.

La finanza è chiamata a farsi alleata della sostenibilità, a riscrivere le sue priorità orientando risorse verso modelli di crescita rigenerativa, a impatto positivo e sostenibile, ad avviare una trasformazione silenziosa ma profonda che investe i saperi contabili e finanziari. In tale scenario si inserisce la recente Corporate Sustainability Reporting Directive, che obbliga migliaia di imprese europee a rendicontare in modo puntuale e normato i propri impatti ambientali e sociali. Con l’introduzione della direttiva “i bilanci – ha spiegato Candida Bussoli direttrice del Dipartimento di management, finanza e tecnologia dell’ Università Lum, in occasione della prima edizione della Lum Conference on Accounting e Finance – devono narrare la verità del mondo, e non solo le traiettorie del profitto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it