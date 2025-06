Finali padel Roma | dove vederle in tv

Il mondo del padel si accende a Roma con le Finali del BNL Italy Major Premier Padel, un evento imperdibile che vede le star mondiali sfidarsi al Foro Italico. Due sfide da togliere il fiato, tra i numeri 1 e 2 del ranking, promettono emozioni intense per gli appassionati. Vuoi seguire ogni momento di questa grande finale? Non perdere l’appuntamento su SuperTennis, in diretta alle 18:30, per vivere lo spettacolo senza precedenti.

Il Padel mondiale si ferma a Roma per uno dei momenti più attesi della stagione: le finali del BNL Italy Major Premier Padel. Al Foro Italico andranno in scena due sfide da copertina: i numeri 1 del mondo contro i numeri 2, sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Una domenica perfetta per gli appassionati, con lo spettacolo assicurato a partire dalle 18:30 in diretta su SuperTennis. Ad aprire le danze saranno Ari Sanchez e Paula Josemaria, testa di serie numero 1, contro Delfi Brea e Gemma Triay, numero 2 del seeding e già protagoniste quest’anno di grandi battaglie. Le due coppie si erano sfidate anche nella finale del Major di Doha a inizio stagione, e ora si ritrovano di nuovo per contendersi il titolo romano. 🔗 Leggi su Funweek.it

padel - finali - roma

