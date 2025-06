Finale nazionale under 17 Eccellenza | Victoria Libertas Pesaro pronta alla sfida

La finale nazionale under 17 Eccellenza a Chiusi si avvicina, e la Victoria Libertas Pesaro, guidata da coach Giovanni Luminati, è pronta a brillare. Con un percorso impeccabile e una squadra determinata, i giovani biancorossi sono pronti a dare il massimo in questa sfida cruciale. La città di Pesaro e tutto il suo vivaio aspettano con entusiasmo il grande giorno, certi che questa potrebbe essere la volta della conquista.

Tutto pronto per la Finale nazionale under 17 Eccellenza a Chiusi (SI), che si aprirà ufficialmente questa sera alle ore 18 in Piazza del Duomo con la Cerimonia di apertura dell'evento. Tra le sedici protagoniste figura la Victoria Libertas Pesaro, guidata da coach Giovanni Luminati e dagli assistenti Manuel Bertoni e Alfredo Iannetti, giunta a questo appuntamento forte del cammino nel girone interregionale chiuso con 9 vittorie ed una sola sconfitta, che è valso il primo posto e la qualificazione diretta. Le modalità di qualificazione a questa kermesse finale hanno determinato otto formazioni provenienti direttamente dai gironi interregionali e le restanti otto dagli spareggi, per cui ogni girone è stato formato da due squadre per modalità.

