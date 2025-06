Filippo Inzaghi saluta il Pisa | Un' annata straordinaria grazie a tutti!

in questa avventura con passione e determinazione, creando ricordi indimenticabili che resteranno nel cuore di ognuno di noi. Grazie di cuore a tutti per aver condiviso questo grande viaggio, che ha reso questa stagione davvero speciale. Ora, con un pizzico di nostalgia ma anche tanta gratitudine, ci prepariamo a scrivere nuovi capitoli.

Oramai l’ex mister Filippo Inzaghi ha affidato ai social un lungo messaggio di saluti nei confronti del Pisa: "E con oggi si chiude un’annata straordinaria con il Pisa Sporting Club!". Così si apre la lettera, proseguendo su un piano emozionale: "Ho dato tutto me stesso per condurre i miei ragazzi dove questa piazza eccezionale meritava e sono grato per l’affetto ed il supporto che ci ha trascinati tutti insieme in cima! Siamo entrati, tutti assieme, nella storia incancellabile e aver raggiunto la serie A dopo così tanti anni deve renderci tutti fieri. Un grazie alla Società Pisa e a tutti i suoi componenti, ai miei giocatori che per me sono stati il vero motore di tutto ciò, ed ai tifosi di questa città che tanto con noi hanno vibrato e sognato! Portate ancor più in alto la grande torre!". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net