Fila chilometrica per l’Estetista Cinica a Bologna | la beauty queen conquista via Indipendenza

fila chilometrica per l’Estetista Cinica a Bologna, dove la beauty queen conquista via Indipendenza. Se qualcuno si chiedeva quale fosse l’evento social più glamour del weekend bolognese, ora conosce la risposta: Cristina Fogazzi, alias l’Estetista Cinica, ha aperto il suo primo negozio Veralab, trasformando la strada in una passerella fucsia di beauty addicted. Una tappa imperdibile che ha acceso i cuori e le fotocamere di tutti gli appassionati di bellezza.

#Cronaca Cristina Fogazzi, imprenditrice del beauty da 70 milioni di fatturato e 1 milione di follower, colora via Indipendenza di fucsia. Quella bolognese è la terza apertura del 2025, dopo Padova e Torino. “Questa città non delude mai” Vai su Facebook

