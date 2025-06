Figc Gattuso è il nuovo Ct della Nazionale | La sua esperienza sarà fondamentale

Gennaro Gattuso, il guerriero del calcio italiano, si appresta a scrivere un nuovo capitolo con la Nazionale come suo nuovo CT. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficializzato la sua nomina, puntando sulla sua esperienza e determinazione per rilanciare il movimento azzurro. Con il suo carattere forte e passione ineguagliabile, Gattuso saprà affrontare questa sfida con energia e volontà, portando nuova linfa alla nazionale. La sua storia e il suo cuore sono pronti a fare la differenza.

Gennaro Gattuso è il nuovo Ct della Nazionale. E’ arrivato il comunicato ufficiale con cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica “di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma “. Il presidente federale Gabriele Gravina ha motivato così la sua scelta. “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it