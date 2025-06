FIFA Club World Cup 2025 | La Rivoluzione del Calcio Mondiale

La FIFA Club World Cup 2025 sta per rivoluzionare il calcio globale, dando vita a un evento senza precedenti. Dalla notte scorsa, negli Stati Uniti, si sono sfidate squadre di talento e passione come Al Ahly e Inter Miami, con il ritorno di Leo Messi. Dal 14 giugno al 13 luglio, questo torneo promette emozioni, sorprese e un nuovo capitolo nel cuore di milioni di appassionati. È l’inizio di un’epoca memorabile per il calcio mondiale.

Ha preso il via stanotte (per noi italiani) negli negli Stati Uniti il torneo che potrebbe cambiare per sempre il calcio mondiale: in campo Al Ahly-Inter Miami (di Leo Messi). Il FIFA Club World Cup 2025, anche detto il Mondiale per club, che si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio, rappresenta la scommessa più audace della FIFA degli ultimi decenni.

Nella notte del 15 giugno, l'Hard Rock Stadium di Miami accoglierà la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, segnando l'inizio di un evento globale.

Domani alle 2:00 CET del mattino, l'Inter Miami di Messi darà ufficialmente inizio alla FIFA Club World Cup giocando il match d'esordio contro l'Al-Ahly

#Juventus #Juve #JuventusFC #Mondiale #Mondialeperclub #Mondialeperclub2025 #FIFA #FIFAClubWorldCup #FCWC

Perché gli arbitri al Mondiale per Club hanno una bodycam

Da calciomercato.com: Il Mondiale per Club è la prima competizione nella quale gli arbitri indossano una bodycam.