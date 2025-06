Fiesta | chiuso per dieci giorni il festival latino di Roma Papine risse e una coltellate

Il vibrante cuore del festival latino di Roma si spegne temporaneamente, dopo un’escalation di risse e violenze che hanno scosso l’EUR. La decisione di chiudere l’evento per dieci giorni mira a garantire la sicurezza dei partecipanti e ristabilire l’ordine pubblico. Ma cosa ha portato a questa conclusione? Scopriamo insieme i dettagli di una vicenda che ha scosso la città e le sue tradizioni estive.

Chiuso il festival estivo in via delle Tre Fontane all'Eur. Dopo due settimane di apertura ci sarebbe stata una vera e propria escalation. Per la Questura la manifestazione è un "collettore di episodi violenti e aggressioni".