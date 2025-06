fiduciaria marche approva il bilancio e lancia il fondo famiglia

piano strategico innovativo, lanciando il Fondo Famiglia. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo della famiglia come pilastro sociale e a garantire un sostegno duraturo alle future generazioni. Con questa mossa, la Fiduciaria Marche si conferma protagonista di un cammino di crescita sostenibile, dimostrando attenzione alle sfide contemporanee e alla tutela dei valori fondamentali.

Nel contesto dell'approvazione del bilancio annuale della Fiduciaria Marche, un 2024 che si chiude con solidità e stabilità confermando l'utile per i soci, non sono mancate riflessioni sul futuro ed una importante novità . Visto il momento importante in cui la società civile e le istituzioni si interrogano sul futuro della Famiglia, anche dopo l'avvento del nuovo Papa che su tale argomento insiste molto, la Fiduciaria Marche ha elaborato un progetto specifico chiamato Fondo famiglia. "Si tratta di un programma di gestione del patrimonio nell'ambito familiare con strumenti fiduciari per garantire un futuro ai figli ed ai nipoti, accumulando negli anni risparmi mirati, ma soprattutto tutelandoli e lasciandoli integri nel tempo.