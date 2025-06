Fiamme sul litorale leccese è ancora emergenza | sul posto anche Esercito e colonna mobile del 115

Un incendio di vaste proporzioni sta devastando il litorale leccese, coinvolgendo Torre Chianca e Spiaggiabella. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, richiedono un intervento immediato e coordinato: sul posto anche l’esercito e la colonna mobile del 115. La situazione rimane critica, mentre le operazioni di spegnimento continuano senza sosta, testimoniando la gravità della crisi ambientale in atto e la lotta per salvare il nostro patrimonio naturale.

TORRE CHIANCA (Lecce) ‚Äď Le operazioni dei vigili del fuoco, per domare i maxi incendi divampati sul litorale di Torre Chianca e Spiaggiabella, procedono senza sosta da ieri. Anche durante la nottata appena trascorsa e la mattinata di oggi, tutte le squadre del 115 del comando provinciale e dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ¬© Lecceprima.it - Fiamme sul litorale leccese, √® ancora emergenza: sul posto anche Esercito e ‚Äúcolonna mobile‚ÄĚ del 115

