Fiamme su Teheran | bombe israeliane sul deposito di petrolio notte di caos in Iran

La notte si è infiammata a Teheran, con bombe israeliane che hanno colpito un deposito di petrolio, generando caos e paura tra i cittadini iraniani. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato su X che “Teheran è in fiamme”, alimentando tensioni crescenti nella regione. Mentre l’eco di questi attacchi si diffonde, si intensificano le preoccupazioni per una possibile escalation nel delicato scacchiere mediorientale.

“Teheran è in fiamme”, scrive su X il ministro della Difesa israeliano, il membro del Likud Israel Katz, tra i falchi nazionalisti più vicini al primo ministro Benjamin Netanyahu. Katz, che aveva minacciato dure rappresaglie sull’Iran per i missili lanciati su Tel Aviv, ha twittato queste parole di fuoco dopo che i bombardamenti dell’Israel Air Force avevano dato alle fiamme il deposito di Shahran, sito nella capitale iraniana, nel quadro di un raid che ha portato al bersaglio, tra gli altri, degli uffici del ministero della Difesa di Teheran. Israel DM Katz earlier today: “If Khamenei continues to fire missiles at the Israeli home front, Tehran will burn. 🔗 Leggi su It.insideover.com