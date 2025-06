Fiamme nella strada statale 115 chiude il bivio di Seccagrande

Fiamme nella strada statale 115: un vasto incendio di sterpaglie ha nuovamente messo in tilt il traffico, obbligando alla chiusura del bivio di Seccagrande. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a domare le fiamme prima che causassero danni maggiori o problemi alla sicurezza stradale. La situazione, sotto controllo, ci ricorda quanto sia importante la prevenzione e l’attenzione nei nostri territori.

Un vasto incendio di sterpaglie ai bordi della strada ha costretto ancora alla chiusura del bivio della statale 115 che porta a Seccagrande. I vigili del fuoco, come già era accaduto qualche giorno fa, hanno spento le fiamme ed evitato che il fumo continuasse a impedire la circolazione in.

