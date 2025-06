Festa Nazionale Uil anziani protagonisti con Vivere Digitale | il progetto

La IV Festa Nazionale della UIL a Reggio Calabria ha celebrato il ruolo degli anziani protagonisti, con il progetto "Vivere Digitale". Carmelo Barbagallo, Segretario Generale della Uil Pensionati, ha sottolineato l’importanza di riconoscere il valore e la vitalità degli anziani attivi, proponendo un servizio civile dedicato a loro. Un dibattito che apre nuove prospettive per valorizzare l'esperienza e il contributo delle generazioni più mature nel nostro Paese.

Si è conclusa a Reggio Calabria la IV Festa Nazionale della UIL. Carmelo Barbagallo, Segretario Generale della Uil Pensionati: "Noi vorremmo discutere – l'abbiamo chiesto anche al Presidente della Repubblica – dell'idea di istituire un servizio civile per gli anziani attivi, perchĂ© possono ancora dare un contributo al Paese. L'abbiamo detto anche al Presidente: lui è uno che fa attivitĂ , come sappiamo, fino a quest'etĂ e oltre". Durante l'evento è stato presentato il progetto "Vivere Digitale", raccontato da Antonio Derinaldis Portavoce Nazionale Rete Associativa Ada. "Sì, "Vivere Digitale" è un progetto di impatto strategico, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation Eu, in collaborazione con il Ministero della Cultura.