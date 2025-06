Festa della Transumanza in Casentino Pompieropoli al parco Giotto Giostra | prime prove in piazza

Preparati a vivere un 14 giugno all'insegna delle tradizioni e della cultura nel cuore dell'Aretino! La Festa della Transumanza in Casentino, le prime prove di Pompieropoli al Parco Giotto e le emozionanti manifestazioni in piazza sono solo alcune delle esperienze che ti aspettano oggi. Non perderti gli eventi di questa giornata ricca di storia e divertimento. Per scoprire tutti gli appuntamenti, continua a leggere e partecipa anche tu!

Tradizioni e sapori: il borgo di Raggiolo ospita la Festa della Transumanza - Immergetevi in un tuffo nel passato alla Festa della Transumanza di Raggiolo, un evento che celebra le radici profonde di questa antica tradizione.

Inizia Festasaggia in Casentino

