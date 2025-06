Festa della Birra 2025 a Fontanegli con dj set e stand gastronomici

Preparatevi a immergervi in un’atmosfera di festa e allegria! Sabato 21 giugno, il campo sportivo di Fontanegli si trasforma per la Festa della Birra 2025, organizzata dall’Unione Sportiva Fontanegli '74 APS. Con DJ set coinvolgenti, stand gastronomici deliziosi e tanta musica, questa serata promette divertimento per tutti, giovani e non solo. Inizio alle ore 19:00: non mancate a una serata indimenticabile all’insegna di buon cibo, amici e musica!

In questa notizia si parla di: festa - birra - fontanegli - stand

