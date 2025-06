Festa della 1000 Miglia E’ conto alla rovescia

L’anticipo della storica 1000 Miglia sta per arrivare: mercoledì, il fascino senza tempo di questa gara leggendaria attraverserà il nostro territorio, portando emozioni e ricordi indimenticabili. Prato, Poggio a Caiano e Carmignano si preparano ad accogliere le splendide vetture della "corsa più bella del mondo" in un percorso mozzafiato, che promette di infiammare gli appassionati e gli amanti delle auto d’epoca. L’attesa sta per terminare: il conto alla rovescia è iniziato!

L’attesa è quasi finita: mercoledì la 1000 Miglia transiterà dal nostro territorio, in occasione della seconda tappa della competizione, con partenza da Bologna. Per le vetture della "corsa più bella del mondo" si tratterà del secondo anno consecutivo a Prato (e la terza volta dal 2021). Verranno toccati tre comuni, nel seguente ordine: Prato, Poggio a Caiano e Carmignano. Il percorso sarà esattamente l’opposto rispetto a quello dell’edizione passata. Le auto entreranno in città prendendo viale Borgovalsugana, via Sem Benelli e via Lambruschini. Attraversato il Ponte Datini, effettueranno un controllo orario in viale Galilei. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della 1000 Miglia E’ conto alla rovescia

In questa notizia si parla di: miglia - festa - conto - rovescia

DOMANI MATTINA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII (lato via Archimede) IL TAGLIO DEL NASTRO DI ETNA COMICS 2025 Il conto alla rovescia è terminato. L’appuntamento è per domani, come ormai da tradizione alle 10 in punto, ma questa volta in piazza Vai su Facebook

Festa della 1000 Miglia E’ conto alla rovescia; Mille Miglia, parte il conto alla rovescia: un «coast to coast» da 1.900 km; Automobilismo, tutto pronto per la Mille Miglia 2025.

Festa della 1000 Miglia E’ conto alla rovescia

lanazione.it scrive: Mercoledì la corsa in città, Poggio e Carmignano: ecco il tragitto.