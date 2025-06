Festa del Papà in Inghilterra il post di Beckham con l’album dei ricordi

In Inghilterra si celebra la Festa del Papà, e David Beckham ha condiviso un emozionante ricordo sui social. L’ex calciatore, ora tra i dirigenti dell’Inter Miami, ha dedicato un toccante post ai suoi figli, riempiendo il cuore dei fan di nostalgia e affetto. Un gesto che sottolinea l’importanza della famiglia, ricordando che anche i campioni sono prima di tutto papà. La loro storia è un esempio di amore e dedizione, sempre da ammirare.

L'ex calciatore, oggi tra i proprietari e dirigenti dell'Inter Miami, ha dedicato un post ai suoi figli nel giorno della sua festa. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Festa del Papà in Inghilterra, il post di Beckham con l’album dei ricordi

In questa notizia si parla di: festa - post - papà - inghilterra

Nicole Kidman esclude i figli avuti con Tom Cruise da un post sulla Festa della Mamma - Nicole Kidman ha recentemente celebrato la Festa della Mamma condividendo un post che include solo le sue due figlie biologiche, Sunday e Faith, escludendo i due figli adottati con l'ex marito Tom Cruise.

Il Papa - attraverso il Segretario di Stato, Parolin – ha inviato un telegramma all'Arcivescovo di Liverpool, in occasione delle celebrazioni per il Day for Life delle Conferenze Episcopali di Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda Vai su Facebook

Tutti i reali presenti alla solenne messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV in piazza San Pietro; Leone XIV incontra i media: Disarmiamo le parole per disarmare la Terra. Il primo Regina Coeli - Zelensky parla con papa Leone e lo invita a Kiev; Le migliori idee per la Festa del Papà ?? 10 cose da fare insieme per festeggiarlo.