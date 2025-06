ferrari vasseur come thiago motta elkann lo scarica. Il Canada è sempre stato terra di trappole. Per i castori, poveretti, e per le Formula 1. Il circuito di Montreal, scenario del Gran Premio locale, nasconde insidie e sorprese che potrebbero cambiare le sorti della gara. Incognite che, come tutta la storia di questo storico tracciato, rendono ogni stagione un’avventura imprevedibile. Prepariamoci a scoprire cosa ci riserverà questa corsa ricca di sorprese.

Il Canada è sempre stato terra di trappole. Per i castori, poveretti, e per le Formula 1. Il circuito di Montreal sul quale si corre il gran premio locale (qualifiche stasera alle 22, in diretta su Sky Sport e in differita in chiaro alle 23.30 su Tv8. Domani la gara alle 20 in diretta su Sky Sport, alle 21.30 in differita in chiaro su Tv8) è da prendere con le molle perché tante sono le incognite che la storia ci racconta. Incognite che, come detto, sono vere e proprie trappole. Intanto le varianti del meteo: spesso piove e azzeccare gomme e assetti qui non è semplice. Poi i freni: il circuito presenta traiettorie a singhiozzo dove è tutto accelerazione e stop prime delle curve. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it