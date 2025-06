Ferrari Hamilton durissimo | ora non ci sono più speranze

Il clima tra Lewis Hamilton e la Ferrari si fa sempre più teso, con parole dure e un clima incandescente che preannuncia una gara emozionante. Mentre il Gran Premio del Canada si appresta a partire alle 20, la Ferrari affronta una sfida cruciale: dimostrare di poter rimanere competitiva in un contesto ormai sotto assedio. Alle aspettative non corrisposti, ora tutto dipenderà dall’abilità in pista e dalla forza di reagire.

Lewis Hamilton è andato giù durissimo nei confronti della Ferrari: le sue parole sono senza appello, la situazione ora è incandescente Alle 20 il via del Gran Premio del Canada ma anche sulla pista di Montreal ci sarà da soffrire per la Ferrari. Le qualifiche hanno parlato chiaro: quinto posto per il numero 44 che si aspettava forse ben altro dalla sua avventura in Ferrari. Certo, va detto come tutti abbiano bisogno di ambientarsi in una nuova scuderia, a maggior ragione per Sir Lewis che ha vissuto tutta la sua carriera con la Mercedes. Fin qui i risultati non sono certo entusiasmanti: al di là della vittoria nella Sprint Race in Cina, nessun podio in gara, con il quarto posto ad Imola ottenuto come miglior risultato, mentre in qualifica mai andato oltre la terza fila, con le prime due mai agguantate. 🔗 Leggi su Sportface.it

