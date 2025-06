' Ferrara Summer Festival' e parcheggi modifiche alla viabilità negli appuntamenti della rassegna

Preparati a vivere un’estate all’insegna del divertimento e della cultura a Ferrara! Il Ferrara Summer Festival 2025, in scena da giugno a luglio in piazza Ariostea, porta musica, spettacoli e tanti momenti indimenticabili. Per garantirti un’esperienza senza stress, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità e ai parcheggi nelle zone circostanti. Rimani aggiornato sugli ultimi aggiornamenti iscrivendoti al canale WhatsApp di FerraraToday!

In occasione degli spettacoli targati 'Ferrara Summer Festival 2025', in programma da martedì 17 giugno a sabato 12 luglio in piazza Ariostea, saranno in vigore alcuni provvedimenti di modifica della viabilità nelle strade adiacenti. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday L'ordinanza di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Ferrara Summer Festival' e parcheggi, modifiche alla viabilità negli appuntamenti della rassegna

In questa notizia si parla di: ferrara - summer - festival - viabilità

Ferrara Summer Festival 2025 con Slipknot, Sfera Ebbasta, Tananai - Il Ferrara Summer Festival 2025 torna dal 17 giugno al 12 luglio con una sesta edizione imperdibile. Tra performance di Slipknot, Sfera Ebbasta e Tananai, il festival promette un'estate di musica, emozioni e divertimento nel suggestivo centro storico di Ferrara.

In occasione degli spettacoli del "Ferrara Summer Festival 2025" in programma dal 17 giugno al 12 luglio, in piazza Ariostea a #Ferrara saranno in vigore alcuni provvedimenti di modifica della viabilità nelle strade adiacenti Vai su Facebook

'Ferrara Summer Festival' e parcheggi, modifiche alla viabilità negli appuntamenti della rassegna; Ferrara Summer Festival 2025: le modifiche alla viabilità nella zona di piazza Ariostea per le serate della manifestazione; Ferrara a misura di concerti: la viabilità cambia, parcheggio a fianco della Certosa.