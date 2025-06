Ferrara su Chivu | Dovrà lavorare sulla testa dei giocatori Inzaghi? Non mi stupisce che…

L’intervista di Ciro Ferrara su La Gazzetta dello Sport offre un’analisi approfondita sul mondo del calcio e sui recenti cambiamenti in panchina. Ferrara, con la sua esperienza di ex calciatore e allenatore, si concentra su temi caldi come il ruolo dei leader in campo e la strategia mentale dei giocatori. In particolare, le sue parole su Chivu e Inzaghi rivelano quanto sia importante lavorare sulla testa dei calciatori per ottenere risultati sorprendenti e duraturi.

L’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Chivu e Inzaghi. Interessante intervista quella che si legge sulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Rosea ha infatti raccolto le opinioni di Ciro Ferrara, ex calciatore e allenatore, ora opinionista sportivo, su varie tematiche. Tra queste anche il cambio in panchina dell’ Inter, che da un paio di settimane ha salutato Simone Inzaghi e ha abbracciato Cristian Chivu come nuovo tecnico. Di seguito le sue dichiarazioni. CHIVU – «Dopo la botta della finale di Champions, Chivu dovrà lavorare molto sulla testa dei giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ferrara su Chivu: «Dovrà lavorare sulla testa dei giocatori, Inzaghi? Non mi stupisce che…»

