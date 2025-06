Ferrara rivela | Mi aspettavo che Conte restasse al Napoli Tudor è la scelta migliore Dirigenza? Se non vinci ci sta cambiareSu Vlahovic…

Ferrara svela i retroscena sulla Juventus, analizzando i recenti cambiamenti in dirigenza. Con parole nette e sincere, l’ex calciatore approfondisce le strategie della società e le sfide attuali, lasciando intuire che, nel calcio come nella vita, il successo è tutto. La Juventus si trova ora a un bivio cruciale: cambiare può essere la chiave per tornare protagonista? Scopriamolo insieme.

Ferrara rivela sul momento della Juve dopo il cambio in dirigenza: tutte le dichiarazioni dell'ex calciatore. L'ex calciatore della Juve Ferrara ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando alcuni temi caldi in casa bianconera. RIBALTONE IN DIRIGENZA – «Sorpreso no, alla Juventus se non vinci ci sta di cambiare: dopo Thiago Motta, ha pagato Giuntoli. Non conosco Comolli, ma se la proprietà gli ha dato fiducia ci sarà un motivo. Lo aspetta un bel lavoro. Intanto è migliorata la comunicazione, che la passata stagione si è rivelata un boomerang: dire che l'obiettivo della Juve è la qualificazione in Champions non si può sentire».