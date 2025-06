Ferrara | Mi aspettavo che Conte restasse a Napoli Juve? Se non vinci devi cambiare su Tudor…

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juve, analizza le sfide e le scelte che infiammano il calcio italiano. Con un occhio critico e appassionato, Ferrara commenta la recente decisione di Conte di lasciare Napoli e il cambio in panchina della Juve, sottolineando quanto sia determinante il risultato in campo. In un campionato dove il successo è tutto, le parole di Ferrara ci invitano a riflettere sui rischi e le strategie dei grandi club.

Ciro Ferrara ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione di Napoli e Juve. NAPOLI-CONTE –«Mi aspettavo che Antonio restasse a Napoli e quindi Tudor sarebbe stata la scelta migliore. Igor si è meritato il rinnovo

