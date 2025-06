Ferrara bimbo di 6 anni muore dopo malore in piscina

Una tragedia ha scosso Ferrara: un bambino di soli 6 anni, mentre si divertiva in piscina al camping Tahiti di Lido delle Nazioni, ha avuto un malore improvviso e, nonostante i tentativi di soccorso, ha perso la vita. Un dramma che scuote il cuore di tutta la comunità , e che invita a riflettere sull’importanza della sicurezza in ambienti di svago per i più piccoli. Disposta l’autopsia per chiarire le cause di questa triste perdita.

Un bimbo di 6 anni è morto a Lido delle Nazioni, in provincia di Ferrara, dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno nella piscina di un campeggio, il camping Tahiti. Il bambino è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Cona, ma la situazione era compromessa e il piccolo ha perso la vita. Disposta l’autopsia per accertare le cause della morte, secondo quanto riferiscono i carabinieri di Comacchio (Ferrara) non si è in grado di capire se si sia trattato di un principio di annegamento o di un malore a causa di una congestione. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ferrara, bimbo di 6 anni muore dopo malore in piscina

In questa notizia si parla di: ferrara - bimbo - anni - piscina

Bimbo di 6 anni muore dopo un tuffo in piscina a Lido Nazioni (Ferrara) - Tragedia a Lido Nazioni, Ferrara: un bambino di appena 6 anni ha perso la vita dopo un tuffo in piscina.

Bimbo di 10 anni annega in un lago nel Mugello, a Ferrara un bambino di 6 muore dopo un tuffo in piscina #ANSA Vai su X

I "water speelgoed" sono sacchetti con all'interno tre pupazzetti impermeabili con i quali giocare in acqua, hanno vari temi: animali della giungla, sirene, tartarughe, dinosauri. Possono essere utilizzati in piscina per spronare il bambino ad andarli a recuperare Vai su Facebook

Bimbo di 10 anni annega in un lago nel Mugello, a Ferrara un bambino di 6 muore dopo un tuffo in piscina; Bimbo in gravi condizioni in piscina: elitrasportato in ospedale; Bimbo di 6 anni si tuffa in piscina e muore nel Ferrarese.

Bimbo di 6 anni si tuffa in piscina e muore nel Ferrarese - Non è chiaro se si sia trattato di un principio di annegamento oppure di malore a causa di una co ... Secondo msn.com