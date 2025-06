Ferrara Aymane morto a 16 anni per salvare due bagnanti | Gesto eroico

Il gesto eroico di Aymane Ed-Dafali, un giovane di 16 anni di Castelnovo Bariano, ha commosso tutta Italia. Sacrificandosi per salvare due bagnanti in pericolo, il suo coraggio e altruismo simbolizzano il vero spirito di solidarietà . La sua memoria resterà viva come esempio di altruismo e valore umano. L'intera comunità si stringe con affetto attorno alla famiglia, ricordando un eroe silenzioso che ci ha insegnato il significato di coraggio e sacrificio.

“Ci stringiamo con profonda commozione attorno alla famiglia e agli affetti di Aymane Ed-Dafali, il 16enne di Castelnovo Bariano che, ieri, ha dato la sua vita per salvare due persone dall’annegamento”. Così l’assessora all’Istruzione, Lavoro e Formazione della Regione Veneto, Valeria Mantovan, ha voluto ricordare il 16enne che ieri è morto dopo essersi tuffato in mare per salvare due bagnanti in difficoltà a Logonovo, canale in cui è interdetta la balneazione e che divide Lido Estensi e Lido Spina, nel Ferrarese. “Il suo gesto eroico rappresenta un esempio di straordinario coraggio e umanità che non deve passare inosservato, nè essere dimenticato – ha aggiunto Mantovan -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ferrara, Aymane morto a 16 anni per salvare due bagnanti: “Gesto eroico”

