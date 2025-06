Fermato finto pusher | la sua droga era zucchero E tanti portoghesi tentano di scavalcare la rete

Durante l’Adriatic Sound Festival, tentativi di intrusione e azioni di spaccio sono stati prontamente sventati, dimostrando l’efficacia delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine e la sicurezza. La vigilanza costante e le misure preventive hanno garantito che la festa si svolgesse in totale tranquillità, permettendo a tutti di godersi momenti di musica e divertimento senza preoccupazioni. La sicurezza rimane una priorità assoluta, perché la protezione di un evento così importante è fondamentale per il benessere di tutti i partecipanti.

Hanno tentato per due volte di entrare ad Adriatic Sound Festival (foto) scavalcando la rete di cinta dell’aeroporto (lato Vallato) sperando di passare inosservati. E’ accaduto nella serata di venerdì ma sono stati subito individuati e bloccati. Impossibile sfuggire all’imponente macchina della sicurezza messa in piedi per garantire il regolare svolgimento delle due serate di festa e divertimento. Sono state impegnate tutte le forze dell’ordine con agenti in divisa e in borghese, cani antidroga e perfino un drone in volo per controllare l’area aeroportuale dall’alto. Le verifiche sono state eseguite non solo all’interno del Festival o nei punti di accesso, ma lungo tutto il perimetro dell’aeroporto con agenti della Vigilar che, a bordo di due quad, hanno percorso l’area avanti e indietro fino all’alba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it