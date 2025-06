Fermana | trattativa in stallo attesa per l' ok del Tribunale di Fermo

La trattativa della Fermana è ancora in stallo, in attesa dell’ok del tribunale di Fermo, mentre il clima torrido del weekend non risparmia il territorio. Tuttavia, sul fronte sportivo, il Bruno Recchioni si anima con il Torneo del Fermano, dedicato agli esordienti, che con grande entusiasmo vede protagoniste squadre di ogni livello. Oggi si chiude questa kermesse di successo, lasciando presagire un weekend ricco di emozioni e speranze per la città.

Fine settimana torrido nelle temperature in tutto il territorio Fermano ma al momento calma piatta che arriva dalle parti della Fermana. A dire il vero negli ultimi giorni il Bruno Recchioni è stato "campo principale" del Torneo del Fermano, dedicato agli esordienti, che continua a riscuotere un grandissimo successo di partecipanti, con squadre professionistiche e non solo protagoniste. Oggi l’atto finale sempre al Recchoni di una manifestazione che ormai è un punto di riferimento in questo periodo dell’anno da queste parti. Pallone che rotola dunque ma anche voci che continuano a rincorrersi invece sul fronte Fermana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana: trattativa in stallo, attesa per l'ok del Tribunale di Fermo

