Feralpisalò | Ritiro a Piamborno e Futuro Incerto tra Salò e Brescia

SALÒ (Brescia) A livello strettamente operativo, la Feralpisalò ha ufficializzato che sarà Piamborno, in Valle Camonica, la sede del ritiro che preparerà la nuova stagione (Coppa Italia al via il 17 agosto e Serie C la domenica seguente). Non si può negare che le innumerevoli voci che stanno giungendo da Brescia e che vedono coinvolto in prima fila il presidente della Feralpi, Giuseppe Pasini, stanno gettando nello sconforto Salò. Il caso Brescia Calcio, la mancata iscrizione alla prossima stagione dopo la penalizzazione inflitta per i crediti inesistenti e l'appello a Pasini di salvare le Rondinelle stanno facendo discutere.