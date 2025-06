Femminicidio Tolentino l’ex marito di Gentiana Hudhra | ‘L’ho fatto per salvare i miei figli’

Un’altra drammatica tragedia scuote l’Italia, portando di nuovo all’attenzione il problema del femminicidio. A Tolentino, in provincia di Macerata, Gentiana Hudhra, madre di due figli, ha perso la vita a causa dell’ennesimo episodio di violenza domestica. La scena agghiacciante dell’arrivo in monopattino e dell’aggressione filmata lascia senza parole. Un dramma che ci ricorda quanto sia urgente combattere la violenza di genere e proteggere le vittime prima che sia troppo tardi.

L’arrivo in monopattino e l’aggressione: l’agghiacciante video. L’Italia è nuovamente scossa da un caso di femminicidio. A Tolentino, in provincia di Macerata, si è consumata l’ennesima tragedia che vede come vittima una donna uccisa brutalmente dall’ex marito. La vittima è Gentiana Hudhra, 45 anni, di origine albanese, madre di due figli di 21 e 23 anni. A toglierle la vita è stato il suo ex coniuge Nikollaq Hudhra, 55 anni, anch’egli albanese, al culmine di un gesto di cieca e spietata violenza. L’uomo risulta domiciliato, ma non residente, nella zona di Passignano sul Trasimeno. L’agguato sotto gli occhi dei passanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it