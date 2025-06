Femminicidio Tolentino in un video i momenti successivi all’accoltellamento di Gentiana Hudhra

Un video sconvolgente cattura i momenti immediatamente successivi al femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino. Le immagini, girate pochi istanti dopo il terribile gesto, svelano la drammaticità e l’angoscia di una scena che rimarrà impressa nella memoria collettiva. La testimonianza visiva di questa tragedia solleva domande sulla violenza di genere e l’urgenza di interventi efficaci. La lotta contro la violenza sulle donne deve continuare con decisione.

Un video girato pochi istanti dopo il femminicidio di Gentiana Hudhra, la 45enne accoltellata a morte dall’ex marito ieri sera a Tolentino (Macerata), documenta la drammaticitĂ e la tensione del momento successivo al delitto. Le immagini riprese dall’alto stanno facendo il giro del web, e mostrano il corpo della donna a terra, in una pozza di sangue, mentre l’ex marito – un 55enne di origine albanese – è seduto su una panchina, immobile, con lo sguardo rivolto verso il punto dell’aggressione. Accanto a lui, la scena è segnata dall’incredulitĂ e dallo sgomento: un uomo cammina nervosamente avanti e indietro nei pressi del corpo, visibilmente scosso, mentre un altro testimone rimane in piedi, immobile, con lo sguardo fisso sul presunto assassino, quasi paralizzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Tolentino, in un video i momenti successivi all’accoltellamento di Gentiana Hudhra

