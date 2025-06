Femminicidio di Tolentino il killer ha percorso 120 km ma è arrivato in monopattino per uccidere l'ex moglie

Un tragico e inquietante episodio scuote Tolentino: Nikollaq Hudhra, dopo aver percorso oltre 120 km in auto, ha affrontato un tragico cammino di altri 232 km in monopattino per sorprendere e aggredire l’ex moglie Gentiana. Con una determinazione spietata, ha confessato di aver sfruttato il mezzo per non essere riconosciuto, dimostrando un piano studiato nei minimi dettagli. La vicenda mette ancora una volta sotto i riflettori il dramma del femminicidio. Continua a leggere.

