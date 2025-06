Femminicidio a Tolentino la confessione del killer Nikollaq Hudhra | perché ha ucciso l' ex moglie Gentiana

Un dramma sconvolgente scuote Tolentino: Nikollaq Hudhra ha confessato di aver ucciso la sua ex moglie, Gentiana, motivato dalla volontà di "salvare i figli". Un gesto che solleva interrogativi sulla fragilità mentale e sulle tensioni familiari. Hudhra si sottoporrà a una perizia psichiatrica: una valutazione cruciale per comprendere le ragioni dietro questa tragica vicenda.

Nikollaq Hudhra ha ucciso l'ex moglie Hudhra a Tolentino perché intendeva "salvare i suoi figli", come ha dichiarato dopo l'arresto. L'uomo sosterrà una perizia psichiatrica.

Femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino, fermato l'ex marito: osservava il cadavere da una panchina - Il tragico femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino scuote la comunità: l'ex marito, arrestato dopo aver ucciso la donna a coltellate, osservava il cadavere da una panchina.

