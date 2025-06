Femminicidio a Tolentino il racconto di un testimone dell' omicidio di Gentiana Hudhra | La prendeva a calci

Un dramma sconvolgente scuote Tolentino: Gentiana Hudhra, vittima di un femminicidio atroce, ha perso la vita nel peggiore dei modi. Testimoni oculari raccontano un’agghiacciante scena di violenza, con l’ex marito che la prendeva a calci. Dopo il tragico episodio, l’uomo si è presentato pacatamente in commissariato, ammettendo le sue colpe. Questa storia ci ricorda quanto sia urgente e necessario combattere la violenza di genere e proteggere le donne.

Dopo il femminicidio della 45enne Gentiana Hudhra, l'ex marito si è seduto su una panchina ad aspettare di essere arrestato. Portato in carcere, ha subito ammesso le sue responsabilità. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio a Tolentino, il racconto di un testimone dell'omicidio di Gentiana Hudhra: "La prendeva a calci"

In questa notizia si parla di: femminicidio - gentiana - hudhra - tolentino

Femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino, fermato l'ex marito: osservava il cadavere da una panchina - Il tragico femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino scuote la comunità: l'ex marito, arrestato dopo aver ucciso la donna a coltellate, osservava il cadavere da una panchina.

(AGGIORNATO) CHOC A TOLENTINO - Il femminicidio nel parco di viale Benadduci intorno alle 20. La vittima è Gentiana Hudhra, 45 anni, badante. Una testimone ha assistito alla scena e ha visto l'uomo che la colpiva: i carabinieri lo hanno portato in caserm Vai su Facebook

aggiornamenti CHOC A TOLENTINO - Il femminicidio nel parco di viale Benadduci intorno alle 20. La vittima è Gentiana Hudhra, 45 anni, badante. Una testimone ha assistito alla scena e ha... Vai su X

Femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino, fermato l'ex marito: osservava il cadavere da una panchina; Madre di due figli uccisa in strada a colpi di coltello. Arrestato l’ex marito: “Volevo farlo”; Uccisa in strada dall'ex-marito davanti ai passanti.

Era partito dall'Umbria, dove è domiciliato, l'uomo fermato per il femminicidio di Tolentino - Il 55enne di origini albanesi è accusato dall'uccisione a colpi di coltello della ex moglie in pieno centro, davanti a decine di passanti ... Si legge su rainews.it