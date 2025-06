Femminicidio a Tolentino il killer Nikollaq Hudhra agli inquirenti | Lei voleva avvelenare i nostri figli

Un dramma sconvolgente scuote Tolentino: Nikollaq Hudhra, 55 anni, ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Gentiana, accusandola di voler avvelenare i loro figli. La tragica vicenda si è consumata in un pomeriggio apparentemente tranquillo, lasciando la comunità sgomenta e chiedendosi come si possa arrivare a tanto. La verità emerge dall'interrogatorio, ma il dolore e le domande rimangono irrisolti.

Femminicidio a Tolentino, la confessione del killer Nikollaq Hudhra: perché ha ucciso l'ex moglie Gentiana - Un dramma sconvolgente scuote Tolentino: Nikollaq Hudhra ha confessato di aver ucciso la sua ex moglie, Gentiana, motivato dalla volontà di "salvare i figli".

Folliaa Tolentino: la vittima è Gentiana Hudhra, badante 45enne di origini albanesi. Lascia due ragazzi di 20 e 23 anni, per i quali l’Ast ha attivato un servizio di sostegno psicologico. L’omicida, Nikollaq Hudhra, ha confessato: “Volevo farlo”. E’ in carcere Vai su Facebook

