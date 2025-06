Femminicidio a Tolentino Hudhra aveva provato ad uccidere l' ex moglie altre tre volte nell' ultimo mese

Una tragica escalation di violenza ha scosso Tolentino, dove Gentiana Hudhra ha perso la vita in un atto brutale perpetrato dal suo ex marito. Nikollaq Hudhra, già condannato per aver tentato di ucciderla altre tre volte nell’ultimo mese, ha portato a compimento una spirale di follia e rabbia che non può più essere tollerata. La storia di questa donna ci ricorda quanto sia urgente combattere ogni forma di violenza di genere.

TOLENTINO - Erano separati dal 2021 Gentiana Hudhra, la donna di 45 anni di origine albanese, e il suo assassino ed ex marito Nikollaq Hudhra. Anche lui albanese di 55 anni e residente a Passignano sul Trasimeno (Perugia). L'omicidio è avvenuto ieri sera alle 20.10 in viale Giovanni Benadduci nel.

Femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino, fermato l'ex marito: osservava il cadavere da una panchina - Il tragico femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino scuote la comunità : l'ex marito, arrestato dopo aver ucciso la donna a coltellate, osservava il cadavere da una panchina.

Femminicidio a Tolentino, la confessione del killer Nikollaq Hudhra: perché ha ucciso l'ex moglie Gentiana; Femminicidio a Tolentino, il killer Nikollaq Hudhra agli inquirenti: «Lei voleva avvelenare i nostri figli»; Femminicidio a Tolentino. L'ex marito: 'Ho fatto quello che dovevo'.

Femminicidio a Tolentino, la confessione dell'ex marito. Si attende l'autopsia - Dall'esame si capirà con quante coltellate è stata colpita Gentiana Kopili, 45 anni, badante di origine albanese. Lo riporta rainews.it