Femminicidio a Macerata un uomo uccide l' ex moglie in strada e dice | Ho fatto quel che dovevo

Il femminicidio continua a macchiare il nostro Paese, con 40 vittime già quest'anno e un drammatico esempio recente a Macerata. L’8 luglio in aula arriverà il DDL, ma mentre si legge di pene più severe, troppo spesso si ignora il ruolo fondamentale di prevenzione ed educazione. Per cambiare davvero, dobbiamo investire sul cuore delle relazioni e sulla cultura del rispetto. Solo così potremo sperare in un futuro libero dalla violenza di genere.

A oggi sono 40 i femminicidi avvenuti in Italia e l'8 luglio arriverà in aula il DDL per introdurre il reato nel Codice Penale Italiano. Ma perché nessuno parla di prevenzione ed educazione?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Femminicidio, a Macerata un uomo uccide l'ex moglie in strada e dice: «Ho fatto quel che dovevo»

In questa notizia si parla di: femminicidio - macerata - uomo - uccide

La vittima è una 45enne di origine albanese, madre di due figlie. L'uomo avrebbe infierito sul cadavere senza pietà Vai su Facebook

Femminicidio, a Macerata un uomo uccide l'ex moglie in strada e dice: «Ho fatto quel che dovevo; Accoltella e uccide l’ex moglie davanti ai passanti a Tolentino (Macerata), poi prende a calci il…; Madre di due figli uccisa in strada a colpi di coltello. Arrestato l’ex marito: “Volevo farlo”.

Femminicidio, a Macerata un uomo uccide l'ex moglie in strada e dice: «Ho fatto quel che dovevo» - A oggi sono 40 i femminicidi avvenuti in Italia e l'8 luglio arriverà in aula il DDL per introdurre il reato nel Codice Penale Italiano. Scrive vanityfair.it