femminicidio a macerata 45enne uccisa a coltellate in strada davanti ai passanti sul web gli istanti successivi al delitto

Un tragico fatto scuote Macerata: una donna di 45 anni perde la vita in un drammatico femminicidio avvenuto sotto gli occhi dei passanti a Tolentino. La violenza dell’ex coniuge, ormai separato da anni, ha spezzato una giovane vita lasciando sgomento la comunità . È un doloroso monito sulla crudeltà della violenza di genere e sull’urgenza di intervenire prima che sia troppo tardi. La vicenda prosegue con dettagli che ci invitano a riflettere profondamente.

Una donna 45enne di origine albanese, madre di due figlie, è stata uccisa a coltellate in strada a Tolentino (Macerata). E' avvenuto poco dopo le 20 di ieri sera in viale Benadduci, pieno centro cittadino davanti a decine di persone che affollavano la via. Ad uccidere la donna è stato l'ex coniuge 55enne, anche lui di origine albanese, da cui la donna era separata da tre anni.