Felice Pozzo | Quando Fellini sceneggiò Salgari per un film mai fatto

Federico Fellini, il mago del cinema italiano, ci ha lasciato un patrimonio di opere indimenticabili, ma anche alcuni progetti rimasti nel cassetto. Tra questi, il celebre “Il viaggio di G. Mastorna” e il meno noto “I predoni del Sahara”. Scopriamo insieme le storie affascinanti di questi film mai realizzati, che svelano il lato più misterioso e innovativo del grande regista. L’universo felliniano è ancora tutto da esplorare.

"Il viaggio di G. Mastorna" è il più famoso film non fatto, ma non è l'unico incompiuto di Federico Fellini. Vi s'aggiunge l'assai meno noto "I predoni del Sahara", di cui il futur.

